Родионенко: Вопрос по участию гимнастки Ильянковой в ЧМ должен решиться до пятницы

Ранее Родионенко сообщила, что Ильянкова рискует пропустить чемпионат мира 2017 года из-за обострившейся травмы позвоночника. Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября. В состав женской сборной России вошли Ангелина Мельникова, Елена Еремина, Ильянкова и Мария Пасека.

«Пока все по-прежнему, ждем, что будет, у нас еще есть время. Она начала тренироваться, немножко “упираться” уже, посмотрим. Конечно, нам хотелось бы опробовать ее на этом чемпионате мира, показать ее, она претендент на медаль на брусьях. Нам бы этого хотелось, но все будет зависеть от ее состояния, рисковать тоже нельзя. До пятницы, думаю, все решится», — заявила Родионенко по телефону.