Родионенко: Вопрос по участию гимнастки Ильянковой в ЧМ должен решиться до пятницы
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике рассчитывает, что вопрос участия Анастасии Ильянковой в чемпионате мира в Монреале разрешится до конца рабочей недели, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Ранее Родионенко сообщила, что Ильянкова рискует пропустить чемпионат мира 2017 года
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