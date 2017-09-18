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18 сентября 2017, 12:57 | Летние: Борьба | Lenta.Ru

Российскую дзюдоистку дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон

Россиянку Мадину Таймазову отстранили от соревнований на чемпионате Европы среди юниоров в Словении из-за выпавшего из ее кимоно мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Инцидент произошел в полуфинале командного турнира, в котором россиянки встречались с командой Франции. Во время четвертой схватки из кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и судья назначил дисквалификацию. На тот момент россиянки проигрывали сборной Франции со счетом 1:2. Дисквалификация Таймазовой принесла решающий третий балл соперницам.

В поединке за бронзовые медали отечественные спортсменки одержали победу над дзюдоистками из Италии.

Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года проходил в словенском Мариборе с 15 по 17 сентября. В мужском индивидуальном зачете россияне завоевали два золота и две бронзы. В активе женщин одно золото, которое завоевала Таймазова, два серебра и одна бронза.
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате Европы (U-21) в словенском Мариборе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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