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18 сентября 2017, 12:53 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете завоевал бронзовую награду на юниорском ЧЕ в Словении

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате Европы (U-21) в словенском Мариборе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 100 кг он начал выступление с чистой победы («иппон») над израильтянином Альмодом Лузуном. В следующем раунде Даниэль Мукете уступил представителю России Арману Адамяну.

В утешительной схватке представитель белорусской команды был сильнее Мусы Шакаралиева из Азербайджана, а в поединке за бронзу одолел, получи оценку «вазари», Каспера Щуровского из Польши. Победителем турнира в категории до 100 кг стал Зелим Коцоев из Азербайджана. Второе место у Армана Адамяна, а третью ступень пьедестала почета с белорусским дзюдоистом разделил атлет из Германии Даниэль Зорн.

Медаль Даниэля Мукете стала единственной в сборной Беларуси на чемпионате Европы. Тренеры отмечают высокий потенциал бронзового призера континентального форума, который может значительно улучшить свои результаты к II Европейским играм 2019 года в Минске, в программу которых входит и дзюдо.

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