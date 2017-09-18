Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете завоевал бронзовую награду на юниорском ЧЕ в Словении

В весовой категории до 100 кг он начал выступление с чистой победы («иппон») над израильтянином Альмодом Лузуном. В следующем раунде Даниэль Мукете уступил представителю России Арману Адамяну.

В утешительной схватке представитель белорусской команды был сильнее Мусы Шакаралиева из Азербайджана, а в поединке за бронзу одолел, получи оценку «вазари», Каспера Щуровского из Польши. Победителем турнира в категории до 100 кг стал Зелим Коцоев из Азербайджана. Второе место у Армана Адамяна, а третью ступень пьедестала почета с белорусским дзюдоистом разделил атлет из Германии Даниэль Зорн.

Медаль Даниэля Мукете стала единственной в сборной Беларуси на чемпионате Европы. Тренеры отмечают высокий потенциал бронзового призера континентального форума, который может значительно улучшить свои результаты к II Европейским играм 2019 года в Минске, в программу которых входит и дзюдо.