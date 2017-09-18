Российские дзюдоисты завоевали две бронзы в командных соревнованиях юниорского ЧЕ

Мужская сборная России в полуфинале проиграла команде Грузии — 2−3, а в схватках за бронзу одолела Германию — 3−2. Золото выиграла сборная Азербайджана, в финале победившая грузинскую команду — 3−2. Еще один комплект бронзовых наград достался сборной Великобритании.

Женская сборная России в полуфинальном противостоянии уступила француженкам — 1−4 и стала третьей, нанеся поражение итальянкам — 3:2. Француженки в финале оказались сильнее голландок (3−2), вторую бронзу выиграли немки.