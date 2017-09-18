Российские дзюдоисты завоевали две бронзы в командных соревнованиях юниорского ЧЕ
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях среди мужчин и женщин на чемпионате Европы для спортсменов не старше 21 года, который завершился в словенском Мариборе.
Мужская сборная России в полуфинале проиграла команде Грузии — 2−3, а в схватках за бронзу одолела Германию — 3−2. Золото выиграла сборная Азербайджана, в финале победившая грузинскую команду — 3−2. Еще один комплект бронзовых наград достался сборной Великобритании.
Женская сборная России в полуфинальном противостоянии уступила француженкам — 1−4 и стала третьей, нанеся поражение итальянкам — 3:2. Француженки в финале оказались сильнее голландок (3−2), вторую бронзу выиграли немки.
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