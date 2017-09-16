Три золотые медали завоевали белорусские борцы в первый день турнира на призы Александра Медведя

На высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 48 кг поднялась представительница сборной Беларуси Ксения Станкевич. В финале она была сильнее подруги по команде Анны Воробьевой, ставшей серебряным призером. Также золотые награды соревнования завоевали наш атлет Азамат Нуриков (65 кг), победивший в решающем поединке россиянина Константина Власова, и Андрей Бекернев (74 кг), который не уступил ни единого балла и одолел в финальной схватке американца Натана Томаселло.

На счету женской команды в первый день состязаний еще две серебряные награды: в категории до 60 кг медаль принесла бобруйчанка Мадина Сидакова, в категории 69 кг — Анна Садченко.

Участие в турнире в столичном Дворце спорта принимают более 200 атлетов из 11 стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины. Белорусскую сборную представляют более 50 спортсменов.

Завтра на ковре столичного Дворца спорта поединки начнутся в 10.00.

Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994 года по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) был установлен на юбилейном, 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз выигрывал чемпионаты мира. Четырежды Медведю не было равных в Европе и девять раз — в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.