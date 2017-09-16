Российские дзюдоисты завоевали 5 медалей в субботу на ЧЕ для спортсменов до 21 года

Золото в субботу завоевали Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг). Серебро в копилку сборной России принесли Арман Адамян (до 100 кг), Марина Букреева (до 78 кг) и Анна Гущина (свыше 78 кг).

По итогам индивидуальных соревнований российские дзюдоисты показали лучший результат, завоевав по три награды каждого достоинства.

Турнир в Мариборе завершится в воскресенье командными соревнованиями.