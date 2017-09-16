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16 сентября 2017, 22:49 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские дзюдоисты завоевали 5 медалей в субботу на ЧЕ для спортсменов до 21 года

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Россияне завоевали пять наград во второй соревновательный день на чемпионате Европы по дзюдо для спортсменов до 21 года, который проходит в словенском Мариборе.

Золото в субботу завоевали Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг). Серебро в копилку сборной России принесли Арман Адамян (до 100 кг), Марина Букреева (до 78 кг) и Анна Гущина (свыше 78 кг).

По итогам индивидуальных соревнований российские дзюдоисты показали лучший результат, завоевав по три награды каждого достоинства.

Турнир в Мариборе завершится в воскресенье командными соревнованиями.
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