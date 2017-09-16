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16 сентября 2017, 22:23 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Дзюдоисты Тасоев и Таймазова завоевали золотые медали ЧЕ U21

Во второй день чемпионата Европы U21 по дзюдо в Мариборе (Словения) сразу пятеро российских спортсменов боролись в финалах своих весовых категорий.

Победителями стали Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг). Серебряные медали получили Арман Адамян, Марина Букреева и Анна Гущина.

Дзюдо. Чемпионат Европы U21. Марибор, Словения
Мужчины. До 100 кг.

1. Зелим Котсоиев (Азербайджан)
2. Арман Адамян (Россия)
3. Даниель Мукете (Беларусь) и Даниель Зорн (Германия).

Свыше 100 кг.

1. Инал Тасоев (Россия)
2. Стефан Хегий (Австрия)
3. Амирани Тсикоридзе и Гела Заалишвили (оба — Грузия).

Женщины. До 70 кг.

1. Мадина Таймазова (Россия)
2. Микаела Поллерес (Австрия)
3. Алис Белланди (Италия) и Александра Самардзич (Босния и Герцеговина).

До 78 кг.

1. Клара Апотекар (Словения)
2. Марина Букреева (Россия)
3. Хлое Доллин (Франция) и Леа Гобек (Хорватия).

Свыше 78 кг.

1. Роман Дико (Франция)
2. Анна Гущина (Россия)
3. Кубранур Есир (Турция) и Мерседес Сзигетвари (Венгрия).
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Российские дзюдоисты завоевали 5 медалей в субботу на ЧЕ для спортсменов до 21 года

Российские дзюдоисты завоевали 5 медалей в субботу на ЧЕ для спортсменов до 21 года

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Россияне завоевали пять наград во второй соревновательный день на чемпионате Европы по дзюдо для спортсменов до 21 года, который проходит в словенском Мариборе.
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