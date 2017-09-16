Прокопенко, Шмелева и Артошина завоевали золото чемпионата России по дзюдо

Алена Прокопенко в субботу стала победительницей турнира в весовой категории до 70 кг, в финале одолев Таисию Кирееву. Бронзовые медали завоевали Ирина Громова и Валентина Мальцева.

Антонина Шмелева стала чемпионкой России в весе до 78 кг. Серебряным призером в данной категории стала Вера Москалюк, а бронзовые медали достались Юлии Лаврентьевой и Анастасии Дмитриевой. В весе свыше 78 кг золото взяла Ольга Артошина, серебро — Анжела Гаспарян, а бронзу — Мария Шекерова и Наталья Соколова.

У мужчин золото в весовой категории до 60 кг завоевал Гамзат Заирбеков, победивший в финале Сахавата Гаджиева. Бронзовыми призерами стали Альберт Монгуш и Егор Цветков.

В весе до 66 кг чемпионом России стал Иса Исаев, серебряную медаль завоевал Арам Григорян, а бронзовые награды достались Толибу Джебову и Исмаилу Часыгову.