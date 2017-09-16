Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/31028945/
16 сентября 2017, 21:29 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Прокопенко, Шмелева и Артошина завоевали золото чемпионата России по дзюдо

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Алена Прокопенко, Антонина Шмелева и Ольга Артошина завоевали золотые медали чемпионата России по дзюдо, который проходит в Нальчике.

Алена Прокопенко в субботу стала победительницей турнира в весовой категории до 70 кг, в финале одолев Таисию Кирееву. Бронзовые медали завоевали Ирина Громова и Валентина Мальцева.

Антонина Шмелева стала чемпионкой России в весе до 78 кг. Серебряным призером в данной категории стала Вера Москалюк, а бронзовые медали достались Юлии Лаврентьевой и Анастасии Дмитриевой. В весе свыше 78 кг золото взяла Ольга Артошина, серебро — Анжела Гаспарян, а бронзу — Мария Шекерова и Наталья Соколова.

У мужчин золото в весовой категории до 60 кг завоевал Гамзат Заирбеков, победивший в финале Сахавата Гаджиева. Бронзовыми призерами стали Альберт Монгуш и Егор Цветков.

В весе до 66 кг чемпионом России стал Иса Исаев, серебряную медаль завоевал Арам Григорян, а бронзовые награды достались Толибу Джебову и Исмаилу Часыгову.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов