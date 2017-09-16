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16 сентября 2017, 19:59 | Летние: Борьба | ТАСС

Заирбеков стал чемпионом России по дзюдо в весе до 60 кг

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Гамзат Заирбеков завоевал золото чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Нальчике.

Второе место занял Сахават Гаджиев, третье — Егор Цветков и Альберт Монгуш. В весовой категории до 66 кг выиграл Иса Исаев, победивший в финале Арама Григоряна. Бронзовыми призерами стали Исмаил Часыгов и Толиб Джебов.

В женских соревнованиях в весовой категории до 70 кг победительницей стала Алена Прокопенко. Второе место заняла Таисия Киреева. Бронза у Валентины Мальцевой и Ирины Громовой. В весе до 78 кг Антонина Шмелева в финале победила Веру Москалюк. Третье место заняли Анастасия Дмитриева и Юлия Лаврентьева.

Ольга Артошина стала первой в весовой категории свыше 78 кг. Серебро у Анжелы Гаспарян. Третье место заняли Наталья Соколова и Мария Шекерова.

Чемпионат России завершится 18 сентября.
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