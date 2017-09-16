Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует сегодня в Минске
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Участие в турнире в столичном Дворце спорта примут более 200 атлетов из 11 стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины. Белорусскую сборную представят более 50 спортсменов.
Атлеты из 11 стран примут участие в
Борьба за медали будет вестись в восьми весовых категориях у мужчин и женщин. Завершатся соревнования 17 сентября.
Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994 года по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория
Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз выигрывал чемпионаты мира. Четырежды Медведю не было равных в Европе и девять раз — в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.
Организаторами международного турнира
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