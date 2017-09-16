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16 сентября 2017, 10:47 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует сегодня в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьба за медали будет вестись в восьми весовых категориях у мужчин и женщин. Завершатся соревнования 17 сентября. Увеличить
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Участие в турнире в столичном Дворце спорта примут более 200 атлетов из 11 стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины. Белорусскую сборную представят более 50 спортсменов.

Атлеты из 11 стран примут участие в Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя’Этот турнир стал для нас уже традиционным. Ранее соревнования проводились в феврале-марте, но в честь 80-летия Александра Медведя было решено перенести Гран-при на 16−17 сентября, — сказал председатель БФБ.

Борьба за медали будет вестись в восьми весовых категориях у мужчин и женщин. Завершатся соревнования 17 сентября.

Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994 года по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) был установлен на юбилейном, 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз выигрывал чемпионаты мира. Четырежды Медведю не было равных в Европе и девять раз — в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.

Организаторами международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя выступили Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация борьбы.

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