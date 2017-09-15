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15 сентября 2017, 13:36 | Летние: Борьба | ТАСС

Чемпион ОИ по греко-римской борьбе Чакветадзе выбыл до весны 2018 года из-за травмы

ТАСС, 15 сентября. Российский борец греко-римского стиля Давит Чакветадзе восстановится после травмы, полученной на чемпионате мира в августе, примерно через полгода. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) со ссылкой на главного тренера сборной Гоги Когуашвили.

Чакветадзе проиграл турку Метихану Башару в полуфинале чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг, который проходил в августе в Париже, и получил травму колена. На схватку за бронзовую медаль россиянин выйти не смог. Позднее ему был поставлен диагноз — разрыв передней крестообразной связки.

«Давита Чакветадзе ждет операция после полученной в Париже травмы, — сказал Гоги Когуашвили. — Пока что он проходит подготовительный период, ждет, чтобы воспаление прошло. Ориентировочно, операция будет в начале октября в Германии», — заявил Когуашвили.

Ожидается, что восстановление борца после травмы займет около полугода. Предполагаемая дата возвращения Чакветадзе на борцовский ковер — весна 2018 года.

Чакветадзе является олимпийским чемпионом 2016 года. Также в активе россиянина победы на Кубке мира 2017 года и Европейских играх 2015 года.
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