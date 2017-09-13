Лалович: Российские борцы своими результатами на ЧМ усыпили бдительность соперников
ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские борцы отсутствием золотых медалей на минувшем чемпионате мира усыпили бдительность своих соперников, к Олимпийским играм 2020 года в Токио у сборной будет очень сильная команда. Такое мнение ТАСС высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.
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Сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали на завершившемся 26 августа чемпионате мира в Париже, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. На турнире в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград.
«Провал? Я бы не был столь жесток в оценках. Сейчас в России новое поколение борцов, и здесь готовят очень сильную команду к Олимпиаде в Токио, и этот процесс надо было
«Это своего рода стратегия, направленная на то, чтобы усыпить соперника, — сказал Лалович. — Десять медалей, пусть и без золотых, — это лучший показатель среди всех команд, это говорит о силе команды. Остальное — нюансы. На месте России я бы не паниковал».
В неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла 13-е место. Первыми стали японцы (6−1−2), вторыми — американцы (3−3−3), третьими — турки (3−1−3). На чемпионате мира 2015 года в
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