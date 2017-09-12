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12 сентября 2017, 14:56 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Власти Тулуна отказались назвать ФОК в честь чемпионки ОИ Воробьёвой

15 сентября в Тулуне (Иркутская область) состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, которому планировалось дать имя олимпийской чемпионки по борьбе Наталье Воробьёвой.

15 сентября в Тулуне (Иркутская область) состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса которому планировалось дать имя олимпийской чемпионки по борьбе Наталье Воробьёвой. Увеличить
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Однако летом 2017 года пресс-служба минспорта и Тулунской администрации опровергли информацию о намерении назвать ФОК в честь титулованной спортсменки.

Пресс-служба администрации Тулуна заявила, что комплекс будет называться «Тулунский» и секции вольной борьбе в нём вообще не будет.

При этом начальные переговоры о строительстве ФОКа с на тот момент министром спорта РФ Виталием Мутко вела именно Воробьёва.

«Да, всё было именно так. Я договаривалась с Мутко о строительстве спорткомплекса в моём родном городе. Странно всё это, изначально было решено, что в новом ФОКе будет располагаться секция вольной борьбы», — цитирует Наталью «Компас TV».

«Если бы не Наталья, ФОКа в Тулуне бы не было. Это знают все. Она после своей победы попросила министра спорта не за себя, а за свой родной Тулун, где выросла как спортсменка», — сказал тренер Камиль Джиганчин, воспитавший олимпийскую чемпионку.

Местные власти заверили Воробьёву, что секция вольной борьбы в ФОКе будет, но в онлайн-голосовании по названию комплекса имя чемпионки уже не упоминается. На данный момент лидирует название «Олимп-Ия».
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