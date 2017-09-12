Власти Тулуна отказались назвать ФОК в честь чемпионки ОИ Воробьёвой
15 сентября в Тулуне (Иркутская область) состоится открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса, которому планировалось дать имя олимпийской чемпионки по борьбе Наталье Воробьёвой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Однако летом 2017 года
При этом начальные переговоры о строительстве ФОКа с на тот момент министром спорта РФ Виталием Мутко вела именно Воробьёва.
«Да, всё было именно так. Я договаривалась с Мутко о строительстве спорткомплекса в моём родном городе. Странно всё это, изначально было решено, что в новом ФОКе будет располагаться секция вольной борьбы», — цитирует Наталью «Компас TV».
«Если бы не Наталья, ФОКа в Тулуне бы не было. Это знают все. Она после своей победы попросила министра спорта не за себя, а за свой родной Тулун, где выросла как спортсменка», — сказал тренер Камиль Джиганчин, воспитавший олимпийскую чемпионку.
Местные власти заверили Воробьёву, что секция вольной борьбы в ФОКе будет, но в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter