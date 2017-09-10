Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30959748/
10 сентября 2017, 21:29 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Российские борцы-вольники завоевали 5 медалей в последний день юношеского ЧМ

В Афинах (Греция) завершился юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе.

Последние пять комплектов наград разыграли борцы вольного стиля. Российские спортсмены в заключительный соревновательный день завоевали медали во всех весовых категориях. Победителем в весе до 63 кг стал Инар Кетия. Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) и Исмаил-бек Ниров (до 100 кг) довольствовались серебром, причем оба уступили соперникам из США при неоднозначном судействе. Магомед Абдурахманов (до 46 кг) и Имам Ганишев (до 54 кг) выиграли бронзовые награды.

Вольная борьба. Юношеский чемпионат мира. Афины, Греция
До 46 кг.

1. Курт Ннамди МакГенри (США).
2. Георгий Гегелашвили (Грузия).
3. Магомед Абдурахманов (Россия) и Адлан Аскаров (Казахстан).

До 54 кг.

1. Мехди Акбар Ешгивасуколаи (Иран).
2. Каната Ямагучи (Япония).
3. Имам Ганишев (Россия) и Владислав Остапенко (Украина).

До 63 кг.

1. Инар Кетия (Россия).
2. Кеншин Ито (Япония).
3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) и Якор Тереза Тимер (США).

До 76 кг.

1. Аарон Маркел Брукс (США).
2. Арсамаг Хостикоев (Россия).
3. Мейсам Енайатолла Заре (Иран) и Пётр Карсени (Молдавия).

До 100 кг.

1. Даниэль Грэгори Клифтон Керквлиет-младший (США).
2. Исмаил-бек Ниров (Россия).
3. Сейедмехди Сейедбасали Хашемиджойбари (Иран) и Жыамухаммет Сапаров (Туркменистан).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Серебряный призер ОИ по дзюдо: Казахстан оказался не готов к высокой конкуренции на чемпионате мира

Серебряный призер ОИ по дзюдо: Казахстан оказался не готов к высокой конкуренции на чемпионате мира

Директор по развитию Федерации дзюдо Казахстана и серебрянный призер Олимпиады-2008 Асхат Житкеев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги выступления сборной Казахстана по дзюдо на чемпионате мира — 2017.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп