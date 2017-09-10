Российские борцы-вольники завоевали 5 медалей в последний день юношеского ЧМ
В Афинах (Греция) завершился юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе.
Последние пять комплектов наград разыграли борцы вольного стиля. Российские спортсмены в заключительный соревновательный день завоевали медали во всех весовых категориях. Победителем в весе до 63 кг стал Инар Кетия. Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) и
Вольная борьба. Юношеский чемпионат мира. Афины, Греция
До 46 кг.
1. Курт Ннамди МакГенри (США).
2. Георгий Гегелашвили (Грузия).
3. Магомед Абдурахманов (Россия) и Адлан Аскаров (Казахстан).
До 54 кг.
1. Мехди Акбар Ешгивасуколаи (Иран).
2. Каната Ямагучи (Япония).
3. Имам Ганишев (Россия) и Владислав Остапенко (Украина).
До 63 кг.
1. Инар Кетия (Россия).
2. Кеншин Ито (Япония).
3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан) и Якор Тереза Тимер (США).
До 76 кг.
1. Аарон Маркел Брукс (США).
2. Арсамаг Хостикоев (Россия).
3. Мейсам Енайатолла Заре (Иран) и Пётр Карсени (Молдавия).
До 100 кг.
1. Даниэль Грэгори Клифтон
2.
3. Сейедмехди Сейедбасали Хашемиджойбари (Иран) и Жыамухаммет Сапаров (Туркменистан).
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