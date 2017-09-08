Серебряный призер ОИ по дзюдо: Казахстан оказался не готов к высокой конкуренции на чемпионате мира

— Моя оценка выступлению — удовлетворительно. Мы ждали медалей от ребят, но они не показали свой потенциал. На прошлом чемпионате мира, вы помните, что было «серебро» и «золото». На этот раз — лишь «бронза». Я думаю, причина в том, что дзюдо не стоит на месте и развивается. А мы оказались не готовы к высокой конкуренции на этом турнире.

Если брать по отдельности, то Елдос Сметов выступал после травмы. Он ездил в Корею, ему сделали операцию. Возможно, не хватило времени долечиться и войти в свои кондиции.

. Неплохо выступал Киргизбаев, занявший седьмое место. В его поединке судьи немного ошиблись. Они поставили оценку, но при пересмотре эпизода они ее сняли. Киргизбаев думал, что он победил, но в итоге в конце пришлось бороться за Golden Score. Он молодой парень и не смог настроиться дальше.

Галбадрах могла бы побороться за «золото». Однако, я считаю, на результат повлияло ее выступление на Универсиаде. Тем не менее, это было обдуманное решение ее тренера. Мы с ним разговаривали, но он считает, что для нее лучше выступать чаще.

— Кто из ребят понравился?

— Кроме Сметова и Киргизбаева, я бы отметил Смагулова. К следующему чемпионату мира они улучшат результаты. По итогам чемпионата стало ясно, что имеются проблемы у нас в больших весах. Нам нужно омолаживать состав в категориях до 81 килограмм и до 90 килограмм, а также нужно посмотреть молодежь в самой тяжелой категории.

— Шынкеев сразу же отправился на «Алем Барысы». Как вы относитесь к такому?

— Я думаю, Шынкеев на чемпионате мира не сильно устал. Это для него будет дополнительный опыт.

— Есть ли положительные моменты по итогам прошедшего чемпионата мира?

— Все минусы, которые мы увидели на этом чемпионат мира, будем исправлять. Нужно менять состав. Некоторые ребята уже возрастные, другие не выходят на должный уровень. Это начало олимпийского сезона и очень хорошо, что это видно сейчас. Глобальных проблем нет, но некоторые моменты нужно доработать. Ко всему нужно подходить позитивно. Время еще есть и есть над чем поработать, чтобы в дальнейшем пожинать плоды побед на Олимпийских играх.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по дзюдо в Будапеште сборная Казахстана выиграла всего одну — в весовой категории до 48 килограммов «бронзу» завоевала Галбрадрах Отгонцэцэг.