Чемпион «Алем Барысы» прокомментировал претензии борца из Монголии и рассказал о пути к победе в Астане

— Мне выпал трудный жребий. Многие сложные соперники попали в мою сетку -борцы из Польши и Узбекистана, соотечественник Еламан Ергалиев, который набрал отличную форму, чемпион «Казахстан Барысы-2017». Потом соперники из Монголии и Грузии — было очень непросто. Я отлично подготовился к турниру, — рассказал Нугымаров.

— Напряженной была схватка с Еламаном. Расскажите о ней.

— Он очень опытный борец. Я с ним встречался в 2015 году: я совершил бросок, но оказался под ним и проиграл. Теперь мы второй раз встречались — очень сильный соперник. Просто так «Казахстан Барысы» не выигрывают!

Если остановиться на поединке, то, да, я дважды попался на активное действие. Потом мне удалось его перехитрить. Потом еще взял очки. Мне говорят, что я «убегал». Я никогда не борюсь убегая. Кто бы ни бежал вперед или отходил назад — что в схватке с Еламаном, что с монголом… Кому подняли руку — тот и выиграл!

— Как настраивались на финал?

— Мой соперник — известный в мире спортсмен. Я встречался с ним два раза. Проигрывал ему по своей ошибке. Сегодня я был удачливее. Гурам — молодой спортсмен, но один из сильнейших в мире. Побеждал всех сильнейших. Он полегче в весе, но очень быстрый. Было непросто. В борьбе так: или ты выиграл, или проиграл.

— Поделитесь своими планами. Увидим ли Вас на чемпионате мира?

— Я участвовал в пяти из шести чемпионатов мира. Четыре раза выиграл турнир. Собираюсь принять участие в мировом турнире, который пройдет в Астане. Потом выступлю на Азиатских играх в Ашхабаде.

— В полуфинале соперник из Монголии был недоволен решением судей. Прокомментируйте этот момент.

— Серик — это наш товарищ. Во время поединков такие моменты бывают. Все баллы засчитывали на глазах у зрителей и поставили на табло. Все было честно.

В продолжении темы, по информации главного судьи соревнований Шалкара Жоламанова, тренеры-секунданты камшы выкидывают во время спорных моментов — если они ошибаются, то их спортсменам выносят предупреждение. Потом рефери рассказал, что Серик Бердимурат показывал на табло со словами, почему у соперника столько очков, а у него не остается времени отыграться… Ему ситуацию разъяснили — он и его тренер попросили прощения.

Спросили об ощущениях и финалиста состязания — чемпиона Европы по дзюдо Гурама Тушишвили. Он поведал, что помешало выиграть ему состязание.

«Я был уверен, что стану победителем состязания. Вышел на ковер самоуверенным и был за это наказан. Поздравляю чемпиона с победой!» — поделился Тушишвили.

Напомним, в Астане прошел абсолютный чемпионат мира «Алем Барысы» — победителем турнира стал казахстанец Айбек Нугымаров, победивший в финале грузина Гурама Тушишвили, действующего чемпиона Европы по дзюдо.