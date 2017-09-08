Казахстанец Айбек Нугымаров победил чемпиона Европы по дзюдо в финале «Алем Барысы» и выиграл 15 миллионов тенге

В финале состязания встречались казахстанец Айбек Нугымаров и Гурам Тушишвили из Грузии.

Нугымаров является одним из самых титулованных палуанов страны по национальной борьбе — он несколько раз выигрывал чемпионаты мира, также был чемпионом «Казахстан Барысы-2013». Что касается Тутишвили, то он выиграл первенство Европы по дзюдо 2017 года.

Схватка продолжалась около двух минут — Нугымаров выиграл поединок досрочно. Для него этот финал «Алем Барысы» стал вторым в карьере — в 2014 году он уступил кубинцу Оскару Рене Брайсону Видалу.

Ранее определился бронзовый призер состязания: казахстанец Ержан Шынкеев по очкам выиграл схватку за бронзовый пояс у Серика Бердимурата из Монголии.

Добавим, чемпион, кроме золотого пояса турнира, получит еще денежное вознаграждение в 15 миллионов тенге.