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8 сентября 2017, 15:02 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец Айбек Нугымаров победил чемпиона Европы по дзюдо в финале «Алем Барысы» и выиграл 15 миллионов тенге

На абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы» определился чемпион турнира — обладатель золотого пояса лучшего палуана планеты, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале состязания встречались казахстанец Айбек Нугымаров и Гурам Тушишвили из Грузии.

Нугымаров является одним из самых титулованных палуанов страны по национальной борьбе — он несколько раз выигрывал чемпионаты мира, также был чемпионом «Казахстан Барысы-2013». Что касается Тутишвили, то он выиграл первенство Европы по дзюдо 2017 года.

Схватка продолжалась около двух минут — Нугымаров выиграл поединок досрочно. Для него этот финал «Алем Барысы» стал вторым в карьере — в 2014 году он уступил кубинцу Оскару Рене Брайсону Видалу.

Ранее определился бронзовый призер состязания: казахстанец Ержан Шынкеев по очкам выиграл схватку за бронзовый пояс у Серика Бердимурата из Монголии.

Добавим, чемпион, кроме золотого пояса турнира, получит еще денежное вознаграждение в 15 миллионов тенге.
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