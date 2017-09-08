Чемпион Европы по дзюдо не позволил состояться казахстанскому дерби в финале «Алем Барысы»
На абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы» определился второй участник финала турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Ержан Шынкеев встречался с Гурамом Тушишвили из Грузии, действующим чемпионом Европы по дзюдо. Тушишвили выиграл схватку досрочно и прошел в финал турнира. Шынкееву пришлось по ходу встречи обратиться за помощью к медицинской бригаде.
Первым финалистом состязания стал Айбек Нугымаров из Казахстана, который по очкам победил Серика Бердимурата из Монголии.
Напомним, что чемпион турнира, который проходит в Астане, получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.
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