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8 сентября 2017, 14:34 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Чемпион Европы по дзюдо не позволил состояться казахстанскому дерби в финале «Алем Барысы»

На абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы» определился второй участник финала турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец Ержан Шынкеев встречался с Гурамом Тушишвили из Грузии, действующим чемпионом Европы по дзюдо. Тушишвили выиграл схватку досрочно и прошел в финал турнира. Шынкееву пришлось по ходу встречи обратиться за помощью к медицинской бригаде.

Первым финалистом состязания стал Айбек Нугымаров из Казахстана, который по очкам победил Серика Бердимурата из Монголии.

Напомним, что чемпион турнира, который проходит в Астане, получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.

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