Чемпион Европы по дзюдо не позволил состояться казахстанскому дерби в финале «Алем Барысы»

Казахстанец Ержан Шынкеев встречался с Гурамом Тушишвили из Грузии, действующим чемпионом Европы по дзюдо. Тушишвили выиграл схватку досрочно и прошел в финал турнира. Шынкееву пришлось по ходу встречи обратиться за помощью к медицинской бригаде.

Первым финалистом состязания стал Айбек Нугымаров из Казахстана, который по очкам победил Серика Бердимурата из Монголии.

Напомним, что чемпион турнира, который проходит в Астане, получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.