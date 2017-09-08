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8 сентября 2017, 14:32 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец Шынкеев стал обладателем бронзового пояса турнира «Алем Барысы»

Третьим призером абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы» стал казахстанец Ержан Шынкеев, передает корреспондент Vesti.kz.

В схватке за бронзовый пояс состязания Шынкеев победил по очкам Серика Бердимурата из Монголии.

Добавим, что чемпион мирового состязания определится в схватке между казахстанцем Айбеком Нугумаровым и грузином Гурамом Тушишвили.

Чемпион турнира вместе с золотым поясом получит денежную премию в 15 миллионов тенге.

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