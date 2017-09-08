Казахстанец Шынкеев стал обладателем бронзового пояса турнира «Алем Барысы»

В схватке за бронзовый пояс состязания Шынкеев победил по очкам Серика Бердимурата из Монголии.

Добавим, что чемпион мирового состязания определится в схватке между казахстанцем Айбеком Нугумаровым и грузином Гурамом Тушишвили.

Чемпион турнира вместе с золотым поясом получит денежную премию в 15 миллионов тенге.