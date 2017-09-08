Казахстанец Нугымаров встретится в финале с борцом из Грузии

Спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили одержал убедительную победу над казахстанцем Ержаном Шынкеевым и получил право участвовать в главном поединке турнира..



С самого начала грузин завладел преимуществом и повел в счете с разницей в два балла. Затем положение Шынкеева стало еще более тревожным, когда он получил травму ноги и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Последние наложили на травмированную ногу специальную шину, и поединок возобновился. А за 8 секунд до конца схватки случилось непредвиденное — Шынкеев попытался бросить соперника через спину, и случайно коснулся обеими лопатками настила ковра. Как итог — чистая победа грузинского спортсмена..



Напомним, в финале Тушишвили будет противостоять еще один казахстанский спортсмен Айбек Нугымаров..



Перед началом турнира были заявлены спортсмены из 38 стран. История проведения международных турниров по казакша курес берет начало в 2014 году, когда в Павлодаре впервые прошел Alem Barysy. Тогда победителем международного турнира стал кубинский тяжеловес, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр по дзюдо Оскар Брайанс.