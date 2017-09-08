Казахстанец Айбек Нугымаров вышел в финал «Алем Барысы» в Астане
Определился первый финалист абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы», передает корреспондент Vesti.kz.
В первом полуфинале турнира встречались «Казахстан Барысы-2013» Айбек Нугымаров и Серик Бердимурат из Монголии.
На первой минуте схватки борцы обменялись результативными действиями. В дальнейшим с небольшим преимуществом схватку вел Нугымаров и довел встречу до победы.
В другой полуфинальной паре встретятся казахстанец Ержан Шынкеев и Гурам Тушишвили из Грузии.
Добавим, что чемпион турнира получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.
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