Казахстанец Айбек Нугымаров вышел в финал «Алем Барысы» в Астане

В первом полуфинале турнира встречались «Казахстан Барысы-2013» Айбек Нугымаров и Серик Бердимурат из Монголии.

На первой минуте схватки борцы обменялись результативными действиями. В дальнейшим с небольшим преимуществом схватку вел Нугымаров и довел встречу до победы.

В другой полуфинальной паре встретятся казахстанец Ержан Шынкеев и Гурам Тушишвили из Грузии.

Добавим, что чемпион турнира получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.