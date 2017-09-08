Казахстанец Шынкеев в полуфинале «Алем Барысы» встретится с чемпионом Европы по дзюдо

Казахстанец Ержан Шынкеев по очкам победил Акопа Аракеляна из Армении. В еще одном четвертьфинале Рустем Арсланов из России досрочно уступил Гураму Тушишвили из Грузии, который является действующим чемпионом Европы по дзюдо.

В другой полуфинальной паре встретятся казахстанец Айбек Нугымаров и Серик Бердимурат из Монголии. Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.