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8 сентября 2017, 14:00 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец Шынкеев в полуфинале «Алем Барысы» встретится с чемпионом Европы по дзюдо

На абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы» определились участники второго полуфинала, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец Ержан Шынкеев по очкам победил Акопа Аракеляна из Армении. В еще одном четвертьфинале Рустем Арсланов из России досрочно уступил Гураму Тушишвили из Грузии, который является действующим чемпионом Европы по дзюдо.

В другой полуфинальной паре встретятся казахстанец Айбек Нугымаров и Серик Бердимурат из Монголии. Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.

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