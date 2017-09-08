Казахстанец Шынкеев в полуфинале «Алем Барысы» встретится с чемпионом Европы по дзюдо
На абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы» определились участники второго полуфинала, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Ержан Шынкеев по очкам победил Акопа Аракеляна из Армении. В еще одном четвертьфинале Рустем Арсланов из России досрочно уступил Гураму Тушишвили из Грузии, который является действующим чемпионом Европы по дзюдо.
В другой полуфинальной паре встретятся казахстанец Айбек Нугымаров и Серик Бердимурат из Монголии. Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.
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