Шынкеев стал вторым казахстанцем в полуфинале чемпионата мира по казакша курес

В четвертьфинальной схватке он все же взял верх над Хакобом Аракеляном из Армении. Поединок получился очень упорным, и казахстанские болельщики до самого конца не были уверены в победе своего любимца. Тем не менее, Шынкеев сумел показать характер и довести дело до победы над очень сильным оппонентом.

В общей сложности Казахстан на турнире представляли 5 борцов, среди которых четырехкратный чемпион мира и победитель «Казахстан Барысы» Айбек Нугымаров, победитель «Казахстан Барысы» этого года Еламан Ергалиев, молодые и перспективные борцы Айбат Сейтен и Даурен Нуралинов.

История проведения международных турниров по казакша курес берет начало в 2014 году, когда в Павлодаре впервые прошел Alem Barysy. Тогда победителем международного турнира стал кубинский тяжеловес, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр по дзюдо Оскар Брайанс.