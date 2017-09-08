Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30941234/
8 сентября 2017, 13:55 | Летние: Борьба | Sports.kz

Шынкеев стал вторым казахстанцем в полуфинале чемпионата мира по казакша курес

Ержан Шынкеев стал вторым полуфиналистом чемпионата мира по казакша Alem Barysy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четвертьфинальной схватке он все же взял верх над Хакобом Аракеляном из Армении. Поединок получился очень упорным, и казахстанские болельщики до самого конца не были уверены в победе своего любимца. Тем не менее, Шынкеев сумел показать характер и довести дело до победы над очень сильным оппонентом.

В общей сложности Казахстан на турнире представляли 5 борцов, среди которых четырехкратный чемпион мира и победитель «Казахстан Барысы» Айбек Нугымаров, победитель «Казахстан Барысы» этого года Еламан Ергалиев, молодые и перспективные борцы Айбат Сейтен и Даурен Нуралинов.

История проведения международных турниров по казакша курес берет начало в 2014 году, когда в Павлодаре впервые прошел Alem Barysy. Тогда победителем международного турнира стал кубинский тяжеловес, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр по дзюдо Оскар Брайанс.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
07 сентября

Холифилд сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

Чавес-старший объяснил, почему Альварес в заведомо проигрышной ситуации в бою с Головкиным

Может ли пребывание в Биг Беар пойти Головкину во вред?