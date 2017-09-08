Определился соперник казахстанца Айбека Нугымарова в полуфинале «Алем Барысы»

Соискателями места в ½ финала были монгольский борец Серик Бердирмурат и Тенторе Масманидис из Греции. Основная пятиминутка завершилась вничью — 0:0. В дополнительном раунде победу одержал Бердимурат.

Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». в Астане. Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.