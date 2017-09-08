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8 сентября 2017, 13:45 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Определился соперник казахстанца Айбека Нугымарова в полуфинале «Алем Барысы»

Определился казахстанца Айбека Нугымарова по полуфиналу абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы», передает корреспондент Vesti.kz.

Соискателями места в ½ финала были монгольский борец Серик Бердирмурат и Тенторе Масманидис из Греции. Основная пятиминутка завершилась вничью — 0:0. В дополнительном раунде победу одержал Бердимурат.

Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». в Астане. Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.

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