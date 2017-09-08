Международный клуб дзюдо открылся в рамках ВЭФ в ДВФУ на острове Русский
ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Международный клуб дзюдо открыли в пятницу в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на острове Русский. Клуб создан в партнерстве с Токайским университетом (Япония), сообщает
пресс-служба ДВФУ.
«Соглашение о его создании подписали исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токайского университета Киеси Ямада. Подписание состоялось по программе Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.
Как отмечается, клуб с нового учебного года станет базой для развития дзюдо, которое будет включено в программу физического развития студентов. «Студенты и преподаватели смогут бесплатно осваивать мастерство под началом высококлассных тренеров, которые пройдут обучение в Японии. Уже в октябре в ДВФУ приедут специалисты из Токайского университета, чтобы тренировать спортсменов», — отметил на церемонии открытия олимпийский чемпион в абсолютной категории, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ямасита Ясухиро.
В пятницу, после завершения официальной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) продолжилось подписание целого ряда соглашений. Также продолжила работу выставка ВЭФ «Улица Дальнего Востока».
Третий ВЭФ проходил во Владивостоке с 6 по 7 сентября. По предварительным данным, на форуме было заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Также был проведен целый ряд культурных и спортивных мероприятий, в том числе международный турнир по дзюдо среди юниоров.
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