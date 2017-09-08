Международный клуб дзюдо открылся в рамках ВЭФ в ДВФУ на острове Русский

«Соглашение о его создании подписали исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токайского университета Киеси Ямада. Подписание состоялось по программе Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.

Как отмечается, клуб с нового учебного года станет базой для развития дзюдо, которое будет включено в программу физического развития студентов. «Студенты и преподаватели смогут бесплатно осваивать мастерство под началом высококлассных тренеров, которые пройдут обучение в Японии. Уже в октябре в ДВФУ приедут специалисты из Токайского университета, чтобы тренировать спортсменов», — отметил на церемонии открытия олимпийский чемпион в абсолютной категории, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ямасита Ясухиро.

Мастер-классы в новом клубе намерены проводить и российские дзюдоисты. «Планирую лично проводить мастер- классы и приглашать всех знакомых именитых спортсменов для работы со студентами», — подчеркнул вице-президент Федерации дзюдо России, олимпийский призер Тамерлан Тменов.

В пятницу, после завершения официальной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) продолжилось подписание целого ряда соглашений. Также продолжила работу выставка ВЭФ «Улица Дальнего Востока».

Третий ВЭФ проходил во Владивостоке с 6 по 7 сентября. По предварительным данным, на форуме было заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Также был проведен целый ряд культурных и спортивных мероприятий, в том числе международный турнир по дзюдо среди юниоров.