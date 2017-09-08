В схватке победителей «Казахстан Барысы» определился первый полуфиналист «Алем Барысы»

Схватка между Нугымаровым и Ергалиевым стала повторением финала национального турнира «Казахстан Барысы-2017». Тот поединок выиграл Ергалиев.

Повторная схватка снова началась с преимуществом Ергалиева. «Казахстан Барысы-2013» Нугымаров ближе к концу пятиминутки сумел провести прием и вырвался вперед. До конца встречи он сохранил задел в очках.

Напомним, международный турнир «Алем Барысы» проходит на «Барыс-Арене» в Астане. Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.