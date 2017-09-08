Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30940839/
8 сентября 2017, 13:29 | Летние: Борьба | Vesti.kz

В схватке победителей «Казахстан Барысы» определился первый полуфиналист «Алем Барысы»

Чемпионы «Казахстан Барысы» разных лет Айбек Нугымаров и Еламан Ергалиев определили первого полуфиналиста абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы», передает корреспондент Vesti.kz.

Схватка между Нугымаровым и Ергалиевым стала повторением финала национального турнира «Казахстан Барысы-2017». Тот поединок выиграл Ергалиев.

Повторная схватка снова началась с преимуществом Ергалиева. «Казахстан Барысы-2013» Нугымаров ближе к концу пятиминутки сумел провести прием и вырвался вперед. До конца встречи он сохранил задел в очках.

Напомним, международный турнир «Алем Барысы» проходит на «Барыс-Арене» в Астане. Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
8 сентября

Казахстанец Шынкеев в полуфинале "Алем Барысы" встретиться с чемпионом Европы по дзюдо

В схватке победителей "Казахстан Барысы" определился первый полуфиналист "Алем Барысы"

Сборная Казахстана крупно проиграла Узбекистану в матче за "бронзу" Кубка Президента РК