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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30940809/
8 сентября 2017, 13:23 | Летние: Борьба | Sports.kz

Казахстанки остались без медалей на чемпионате мира среди кадетов в Афинах

На чемпионате мира среди кадетов в Афинах (Греция) женская сборная Казахстана в соревнованиях по борьбе греко-римского стиля не сумела занять призовые места.

Аяулым Туганбаева (49 кг) победила представительницу Вьетнама со счетом 10:0, но в борьбе за бронзу проиграла украинской спортсменке. Таким образом расположилась на 5 месте.

Айна Темиртасова (65 кг), уступив со счетом 0:4 спорстменке из Беларусии, Викторие Алесие, так же осталась на 5 месте.

Вчера в весовых категориях 40, 46, 52, 60, 70 кг были известны имена финалистов. Наши спортсменки в отборочных турах, уступив своим соперницам, завершили соревнование.

Сегодня начнутся схватки по вольной борьбе. От имени сборной Казахстана выступят: Мурат Кудайберген (42 кг), Акбар Курбанов (50 кг), Дидар Нурахмет (58 кг), Мейрамбек Сулейменов (69 кг), Бекзат Уркимбай (85 кг).

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