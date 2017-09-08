Казахстанки остались без медалей на чемпионате мира среди кадетов в Афинах

Аяулым Туганбаева (49 кг) победила представительницу Вьетнама со счетом 10:0, но в борьбе за бронзу проиграла украинской спортсменке. Таким образом расположилась на 5 месте.

Айна Темиртасова (65 кг), уступив со счетом 0:4 спорстменке из Беларусии, Викторие Алесие, так же осталась на 5 месте.

Вчера в весовых категориях 40, 46, 52, 60, 70 кг были известны имена финалистов. Наши спортсменки в отборочных турах, уступив своим соперницам, завершили соревнование.

Сегодня начнутся схватки по вольной борьбе. От имени сборной Казахстана выступят: Мурат Кудайберген (42 кг), Акбар Курбанов (50 кг), Дидар Нурахмет (58 кг), Мейрамбек Сулейменов (69 кг), Бекзат Уркимбай (85 кг).