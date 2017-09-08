Казахстанец Ержан Шынкеев вышел в ¼ финала «Алем Барысы»

В 1/8 финала Шынкеев встречался с сирийцем Хеба Гассани и выиграл схватку «чистой» победой. Его соперником в следующем круге будет Акоп Аракелян из Армении.

Другую четвертьфинальную пару составили Рустем Арсланов из России и Гурам Тушишвили из Грузии.

Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.