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8 сентября 2017, 13:17 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец Ержан Шынкеев вышел в ¼ финала «Алем Барысы»

Казахстанец Ержан Шынкеев вышел в четвертьфинал абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы», передает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала Шынкеев встречался с сирийцем Хеба Гассани и выиграл схватку «чистой» победой. Его соперником в следующем круге будет Акоп Аракелян из Армении.

Другую четвертьфинальную пару составили Рустем Арсланов из России и Гурам Тушишвили из Грузии.

Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.

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