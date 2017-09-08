Казахстанец Ержан Шынкеев вышел в ¼ финала «Алем Барысы»
Казахстанец Ержан Шынкеев вышел в четвертьфинал абсолютного чемпионата мира «Алем Барысы», передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/8 финала Шынкеев встречался с сирийцем Хеба Гассани и выиграл схватку «чистой» победой. Его соперником в следующем круге будет Акоп Аракелян из Армении.
Другую четвертьфинальную пару составили Рустем Арсланов из России и Гурам Тушишвили из Грузии.
Напомним, международный турнир проходит на «Барыс-Арене». Чемпион состязания получит 15 миллионов тенге и золотой пояс.
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