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8 сентября 2017, 12:59 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Второй казахстанский палуан завершил участие на «Алем Барысы»

Казахстанский палуан Айбат Сейтен завершил участие на абсолютном чемпионате мира по казах куресi «Алем Барысы, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала казахстанец встречался с Тенторе Масманидисом из Греции. Основное время схватки завершилось вничью, а в добавленное победу смог вырвать греческий палуан.

Таким образом, Сейтен стал вторым казахстанцем из пяти, который завершил участие на турнире. Во втором круге соревнований проиграл Даурен Нуралинов. А в четвертьфинал из казахстанцев смогли выйти Айбек Нугымаров, Еламан Ергалиев и Ержан Шынкеев.

Напомним, что будущий чемпион турнира получит золотой пояс и 15 миллионов тенге. Призеры к поясам получат денежное вознаграждение от пяти миллионов тенге и ниже (премированы будут со второго по 10-е место).

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