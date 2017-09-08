Второй казахстанский палуан завершил участие на «Алем Барысы»

В 1/8 финала казахстанец встречался с Тенторе Масманидисом из Греции. Основное время схватки завершилось вничью, а в добавленное победу смог вырвать греческий палуан.

Таким образом, Сейтен стал вторым казахстанцем из пяти, который завершил участие на турнире. Во втором круге соревнований проиграл Даурен Нуралинов. А в четвертьфинал из казахстанцев смогли выйти Айбек Нугымаров, Еламан Ергалиев и Ержан Шынкеев.

Напомним, что будущий чемпион турнира получит золотой пояс и 15 миллионов тенге. Призеры к поясам получат денежное вознаграждение от пяти миллионов тенге и ниже (премированы будут со второго по 10-е место).