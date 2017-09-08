Казахстанский палуан Ергалиев одержал победу за восемь секунд на турнире «Алем Барысы»
Казахстанский палуан Еламан Ергалиев за восемь секунд победил корейского спортсмена Бенгва Ли на абсолютном чемпионате мира «Алем Барысы», который проходит в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец досрочно победил своего оппонента и пробился в следующую стадию турнира. В соревновании принимают участие 42 спортсмена из 38 стран. На стадии 1/8 финала он встретится с украинцем Антоном Рудником.
Также в следующую стадию пробился казахстанец Айбат Сейтен. В своем поединке он взял верх над аргентинцем Дель Рио Лучиано.
Ранее казахстанский палуан Даурен Нуралинов проиграл Муксину Хусомотдинову из Узбекистана. А другой представитель Казахстана Айбек Нугымаров одержал уверенную победу над Томашем Толачем из Польши.
Напомним, что будущий чемпион турнира получит золотой пояс и 15 миллионов тенге. Призеры к поясам получат денежное вознаграждение от пяти миллионов тенге и ниже (премированы будут со второго по 10-е место).
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