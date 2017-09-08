Казахстанский палуан Ергалиев одержал победу за восемь секунд на турнире «Алем Барысы»

Казахстанец досрочно победил своего оппонента и пробился в следующую стадию турнира. В соревновании принимают участие 42 спортсмена из 38 стран. На стадии 1/8 финала он встретится с украинцем Антоном Рудником.

Также в следующую стадию пробился казахстанец Айбат Сейтен. В своем поединке он взял верх над аргентинцем Дель Рио Лучиано.

Ранее казахстанский палуан Даурен Нуралинов проиграл Муксину Хусомотдинову из Узбекистана. А другой представитель Казахстана Айбек Нугымаров одержал уверенную победу над Томашем Толачем из Польши.

Напомним, что будущий чемпион турнира получит золотой пояс и 15 миллионов тенге. Призеры к поясам получат денежное вознаграждение от пяти миллионов тенге и ниже (премированы будут со второго по 10-е место).