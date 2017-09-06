Ростовчанин взял «бронзу» первенства мира по греко-римской борьбе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации из официальных источников, ростовчанин, выступавший в весовой категории до 50 кг, стал бронзовым призером проходящих в Афинах (Греция) соревнований, уступив в полуфинале спортсмену из Японии.

Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Забейворота взял «бронзу» на прошедшем в Тбилиси первенстве мира.