Ростовчанин взял «бронзу» первенства мира по греко-римской борьбе
Ростовский спортсмен Владимир Забейворота взял «бронзу» на первенстве мира по
греко-римской борьбе среди юношей.
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Согласно информации из официальных источников, ростовчанин, выступавший в весовой категории до 50 кг, стал бронзовым призером проходящих в Афинах (Греция) соревнований, уступив в полуфинале спортсмену из Японии.
Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Забейворота взял «бронзу» на прошедшем в Тбилиси первенстве мира.
В мае 2017 года он стал победителем состоявшегося в Ростове Международного турнира по
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