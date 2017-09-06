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6 сентября 2017, 11:52 | Летние: Борьба | АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанин взял «бронзу» первенства мира по греко-римской борьбе

Ростовский спортсмен Владимир Забейворота взял «бронзу» на первенстве мира по греко-римской борьбе среди юношей.

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Согласно информации из официальных источников, ростовчанин, выступавший в весовой категории до 50 кг, стал бронзовым призером проходящих в Афинах (Греция) соревнований, уступив в полуфинале спортсмену из Японии.

Напомним, в сентябре 2016 года Владимир Забейворота взял «бронзу» на прошедшем в Тбилиси первенстве мира.

В мае 2017 года он стал победителем состоявшегося в Ростове Международного турнира по греко-римской борьбе среди кадетов «Приз братьев Самургашевых».
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