Белорус Александр Печуренко завоевал бронзу на чемпионате мира (U16) по греко-римской борьбе

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В первый день соревнований в весовой категории 54 кг наш спортсмен завоевал бронзу, победив в упорном поединке японского атлета Сунао Шимая. В первом поединке Александр Печуренко встретился с болгарином Цветаном Сирашки, одержав победу по баллам — 7:1. Далее белорусский спортсмен продолжил путь к пьедесталу, одолев азербайджанца Асгара Ализада — 11:2. Прервал серию викторий нашего атлета казах Нурсултан Базарбаев — 6:1.

Чемпионом мира среди юношей стал борец из России Герман Доев, серебряную награду завоевал спортсмен из Казахстана Нурсултан Базарбаев, а на третью ступень пьедестала почета вместе с белорусом поднялся грузинский атлет Бека Гурули.