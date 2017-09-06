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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30914016/
6 сентября 2017, 11:46 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белорус Александр Печуренко завоевал бронзу на чемпионате мира (U16) по греко-римской борьбе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Печуренко завоевал бронзовую награду на чемпионате мира (U16) по греко-римской борьбе в Афинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день соревнований в весовой категории 54 кг наш спортсмен завоевал бронзу победив в упорном поединке японского атлета <span class=error>Сунао</span> <span class=error>Шимая</span>. Увеличить
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В первый день соревнований в весовой категории 54 кг наш спортсмен завоевал бронзу, победив в упорном поединке японского атлета Сунао Шимая. В первом поединке Александр Печуренко встретился с болгарином Цветаном Сирашки, одержав победу по баллам — 7:1. Далее белорусский спортсмен продолжил путь к пьедесталу, одолев азербайджанца Асгара Ализада — 11:2. Прервал серию викторий нашего атлета казах Нурсултан Базарбаев — 6:1.

Чемпионом мира среди юношей стал борец из России Герман Доев, серебряную награду завоевал спортсмен из Казахстана Нурсултан Базарбаев, а на третью ступень пьедестала почета вместе с белорусом поднялся грузинский атлет Бека Гурули.

Чемпионат мира (U16) по греко-римской, вольной и женской борьбе продолжится в столице Греции до 10 сентября.

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