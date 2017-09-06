Белорус Александр Печуренко завоевал бронзу на чемпионате мира (U16) по греко-римской борьбе
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Печуренко завоевал бронзовую награду на чемпионате мира (U16) по
греко-римской борьбе в Афинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первый день соревнований в весовой категории 54 кг наш спортсмен завоевал бронзу, победив в упорном поединке японского атлета Сунао Шимая. В первом поединке Александр Печуренко встретился с болгарином Цветаном Сирашки, одержав победу по баллам — 7:1. Далее белорусский спортсмен продолжил путь к пьедесталу, одолев азербайджанца Асгара Ализада — 11:2. Прервал серию викторий нашего атлета казах Нурсултан Базарбаев — 6:1.
Чемпионом мира среди юношей стал борец из России Герман Доев, серебряную награду завоевал спортсмен из Казахстана Нурсултан Базарбаев, а на третью ступень пьедестала почета вместе с белорусом поднялся грузинский атлет Бека Гурули.
Чемпионат мира (U16) по
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