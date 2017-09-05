Время для правильных выводов

Постолимпийский чемпионат мира по дзюдо в Будапеште стал историческим событием и со спортивной, и с политической точки зрения. Впервые в рамках мирового первенства командный турнир прошел в новом формате — состязаний среди смешанных сборных, в составе каждой было по три дзюдоистки и три дзюдоиста. Именно таким он будет дебютировать в программе Игр-2020 в Токио.

Впервые у турнира по дзюдо был рекордный призовой фонд — порядка одного миллиона долларов США. Впервые на дзюдоистском чемпионате в одной ложе наблюдали за состязаниями три руководителя стран — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и два президента государств — России и Монголии — Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга. Последний даже принял участие в награждении женской категории 48 кг, где на пьедестале оказались две его землячки.

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЛОВА

Российские дзюдоисты в соперничестве с более чем семью сотнями спортсменов из 126 стран в Будапеште завоевали четыре медали — серебро и три бронзы. В преддверии чемпионата мира генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба в интервью сказал, что «потенциально россияне способны бороться за награды во всех категориях. Особые надежды, на золото, мы связываем с весом 66 и 81 кг у мужчин и категорией 52 кг — у женщин».

Прогноз итальянского специалиста, работающего с командой третий олимпийский цикл, оправдался: его подопечные поднялись на пьедестал именно в указанных им весах, а четвертая награда для России была завоевана в категории 100 кг. С медалями вернулись на родину самые титулованные участники нашей команды: вице-чемпион мира Михаил Пуляев, олимпийский чемпион Рио-2016 Хасан Халмурзаев, призер Игр в Бразилии Наталья Кузютина и обладатель самой большой коллекции медалей с «мира» Кирилл Денисов.

Опытную и титулованную Наталью Кузютину остановила на пути к финалу будущая чемпионка мира японка Шишиме, на последних секундах четвертьфинала внезапной атакой сбившая россиянку с ног. Со звуком гонга рефери громко проговорил: «Ваза-ари!» Сокрушительная сила этого слова для Кузютиной была явно в разы сильнее боли от случившегося только что падения. Упустив золото, Наталья уверенно выиграла бронзу, уже на второй минуте малого финала играючи опрокинув израильтянку Коэн на татами и продержав в опасном положении двадцать секунд.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СТАБИЛЬНОСТИ

Михаил Пуляев в присущей ему красивой манере технично обыграл пятерых соперников в предварительном раунде и вышел в третий мировой финал в карьере. Но в борьбе с 20-летним японцем Абе, собравшим за последний год золото трех этапов «Большого шлема», попался под свой же излюбленный прием и, не успев вывернуться, упал на спину. «На чемпионатах мира мне всегда чуть-чуть не хватает до золота, — прокомментировал свое выступление Пуляев. — Я “выложился” в полуфинале с лидером мирового рейтинга Фликером, и на решающую встречу просто не хватило сил. Думаю, что серебро в начале нового олимпийского цикла — это неплохо, три мировые награды на трех чемпионатах мира можно считать свидетельством стабильности. У меня, наверное, самая большая коллекция серебряных наград, которую надо все же разбавить золотом».

И хотя Кирилл Денисов в Будапеште тоже в очередной раз стал медалистом, его бронза — особенная. С одной стороны, это пятая мировая медаль в коллекции, где уже было два серебра и две бронзы, а с другой — первая в новой для Денисова категории 100 кг, где он выступает менее года, но уже успел выиграть «Гран-при» в Китае и «Большой шлем» в Токио. К золоту россиянина не пропустил давний соперник — грузин Липартелиани, ну, а в схватке за бронзу Кирилл с видимой легкостью разобрался с лидером мирового рейтинга голландцем Коррелом.

В личной копилке четвертого медалиста Будапешта олимпийского чемпиона Рио-2016 Хасана Халмурзаева были мировые награды лишь юношеского и юниорского первенств. В Венгрии, на первом в карьере взрослом чемпионате мира Хасан с травмой руки добился бронзовой награды, обыграв в малом финале категории 81 кг соперника из Монголии Отгонбаатара. «До Игр в Токио-2020 еще будет два чемпионата мира, так что шанс стать чемпионом мира у меня остается. Главное, сделать правильный вывод из полученного в Венгрии урока», — сказал Хасан после награждения.

Первый постолимпийский чемпионат принес много сюрпризов, вывел на вершину пьедестала новых чемпионов, не позволивших пробиться к титулу золотым медалистам Рио, за единственным исключением — француз Тедди Ринер в Будапеште стал девятикратным победителем мировых первенств, упрочившись в статусе самого именитого дзюдоиста планеты.

Марина МАЙОРОВА