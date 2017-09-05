Время для правильных выводов
На чемпионате мира в Будапеште российские дзюдоисты завоевали четыре медали — серебро и три бронзы.
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Постолимпийский чемпионат мира по дзюдо в Будапеште стал историческим событием и со спортивной, и с политической точки зрения. Впервые в рамках мирового первенства командный турнир прошел в новом формате — состязаний среди смешанных сборных, в составе каждой было по три дзюдоистки и три дзюдоиста. Именно таким он будет дебютировать в программе Игр-2020 в Токио.
Впервые у турнира по дзюдо был рекордный призовой фонд — порядка одного миллиона долларов США. Впервые на дзюдоистском чемпионате в одной ложе наблюдали за состязаниями три руководителя стран —
СОКРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЛОВА
Российские дзюдоисты в соперничестве с более чем семью сотнями спортсменов из 126 стран в Будапеште завоевали четыре медали — серебро и три бронзы. В преддверии чемпионата мира генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба в интервью сказал, что «потенциально россияне способны бороться за награды во всех категориях. Особые надежды, на золото, мы связываем с весом 66 и 81 кг у мужчин и категорией 52 кг — у женщин».
Прогноз итальянского специалиста, работающего с командой третий олимпийский цикл, оправдался: его подопечные поднялись на пьедестал именно в указанных им весах, а четвертая награда для России была завоевана в категории 100 кг. С медалями вернулись на родину самые титулованные участники нашей команды:
Опытную и титулованную Наталью Кузютину остановила на пути к финалу будущая чемпионка мира японка Шишиме, на последних секундах четвертьфинала внезапной атакой сбившая россиянку с ног. Со звуком гонга рефери громко проговорил: «Ваза-ари!» Сокрушительная сила этого слова для Кузютиной была явно в разы сильнее боли от случившегося только что падения. Упустив золото, Наталья уверенно выиграла бронзу, уже на второй минуте малого финала играючи опрокинув израильтянку Коэн на татами и продержав в опасном положении двадцать секунд.
СВИДЕТЕЛЬСТВО СТАБИЛЬНОСТИ
Михаил Пуляев в присущей ему красивой манере технично обыграл пятерых соперников в предварительном раунде и вышел в третий мировой финал в карьере. Но в борьбе с 20-летним японцем Абе, собравшим за последний год золото трех этапов «Большого шлема», попался под свой же излюбленный прием и, не успев вывернуться, упал на спину. «На чемпионатах мира мне всегда
И хотя Кирилл Денисов в Будапеште тоже в очередной раз стал медалистом, его бронза — особенная. С одной стороны, это пятая мировая медаль в коллекции, где уже было два серебра и две бронзы, а с другой — первая в новой для Денисова категории 100 кг, где он выступает менее года, но уже успел выиграть «Гран-при» в Китае и «Большой шлем» в Токио. К золоту россиянина не пропустил давний соперник — грузин Липартелиани, ну, а в схватке за бронзу Кирилл с видимой легкостью разобрался с лидером мирового рейтинга голландцем Коррелом.
В личной копилке четвертого медалиста Будапешта олимпийского чемпиона Рио-2016 Хасана Халмурзаева были мировые награды лишь юношеского и юниорского первенств. В Венгрии, на первом в карьере взрослом чемпионате мира Хасан с травмой руки добился бронзовой награды, обыграв в малом финале категории 81 кг соперника из Монголии Отгонбаатара. «До Игр в Токио-2020 еще будет два чемпионата мира, так что шанс стать чемпионом мира у меня остается. Главное, сделать правильный вывод из полученного в Венгрии урока», — сказал Хасан после награждения.
Первый постолимпийский чемпионат принес много сюрпризов, вывел на вершину пьедестала новых чемпионов, не позволивших пробиться к титулу золотым медалистам Рио, за единственным исключением — француз Тедди Ринер в Будапеште стал девятикратным победителем мировых первенств, упрочившись в статусе самого именитого дзюдоиста планеты.
Марина МАЙОРОВА
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