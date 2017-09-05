Мариус Визер: дзюдо станет мостом между Россией и Японией

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер станет гостем Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, в рамках которого пройдет ежегодный международный турнир среди юниоров под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В интервью ТАСС Визер, переизбранный на пост главы IJF во время завершившегося в воскресенье чемпионата мира в Будапеште, отметил социальную и политическую роль дзюдо, поделился впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал об итогах своей деятельности на посту президента организации с 2007 года.

— Господин Визер, прежде всего позвольте поздравить вас с очередным переизбранием на пост. Какие задачи стоят перед вами на данном этапе работы?

— IJF сейчас должна консолидировать все свои силы для реализации новой стратегии во многих областях. Речь идет о маркетинге, взаимодействии со СМИ, о социальной и образовательной составляющих нашего вида спорта, о дзюдо для детей и учащихся. На мой взгляд, продвижение дзюдо в социум, особенно для самых юных, — это вообще лучшее направление нашего вида спорта, ведь речь идет о будущих поколениях.

Помимо этого, я считаю, что сейчас очень важно помогать тем спортсменам, которые уже завершили карьеру. У них должна быть возможность реализоваться в профессиональном плане. Важной частью нашей деятельности является продвижение программ для военных, для полицейских. И, безусловно, мы готовы раз за разом улучшать качество наших турниров, ведь от этого напрямую зависит популярность дзюдо.

— В Будапеште завершился чемпионат мира, который стал очень заметным событием в спортивном мире. На открытие турнира прибыли главы России, Монголии, Венгрии, а на церемонию закрытия — глава МОК Томас Бах.

— Президент России Владимир Путин является почетным президентом IJF, и я горжусь этим фактом. В первую очередь, мне бы хотелось его поблагодарить за то, что он посетил наш чемпионат. Россия делает очень много для развития нашего спорта не только на своей территории. Речь идет о работе и в профессиональном, и в социальном, и в образовательном плане.

Глава России вносит большой вклад в развитие дзюдо. Он и сам прекрасный пример для мира дзюдо, для всех дзюдоистов от мала до велика. Путин — лучший пример победителя, он прекрасно продемонстрировал всему миру, как дзюдо может открыть новые пути в жизни.

— В команду IJF также входит еще один россиянин — Аркадий Ротенберг.

— Он является директором организации по развитию дзюдо. В целом и он, и Борис Ротенберг, и глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, Михаил Черкасов, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов — это люди, которые внесли большой вклад в развитие дзюдо в Европе и мире. Мы друзья, мы одна команда уже долгое время — и в хорошие дни, и в плохие. Мы семья, и я не забываю об этом ни на минуту.

— Что вы думаете об уровне развития дзюдо в России на данном этапе?

— Российское дзюдо самое развитое в мире, поскольку в вашей стране внимание уделяется не только спорту высших достижений, но и детям, молодежи. Безусловным мотиватором для спортсменов является пример президента страны. Позвольте поблагодарить вашу федерацию за ее вклад в развитие мирового дзюдо и Международной федерации дзюдо.

— Во Владивостоке стартует Международный экономический форум, где состоится премьера нового турнира по дзюдо среди юниоров России и Японии.

— Приятно, что наш вид спорта будет представлен в культурной программе форума. И это будет важно для всего мира, который увидит, как дзюдо станет мостом между Россией и Японией. Дзюдо может объединить людей всего мира, все страны и национальности.

Для меня большая честь, что я приглашен во Владивосток. Турнир вошел в официальный календарь IJF, и он будет проводиться ежегодно. Мы всегда будем совмещать спорт, экономику и культуру. В Будапеште, к примеру, сразу после конгресса был установлен памятник дзюдоистам.

— Как вы расцениваете спортивные итоги чемпионата?

— После Олимпийких игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро приходит новое поколение, для многих лидеров чемпионат в Будапеште стал последним в карьере.

— Нынешний чемпионат мира стал рекордным с точки зрения призового фонда. Теперь $1 млн станет традиционной суммой для таких соревнований?

— Мы хотим дать дзюдоистам возможность достичь финансового результата, а не только славы и медалей. Поэтому — да, размер призовых с чемпионата в Будапеште будет таким.

— Что из себя представляет сейчас IJF в ее формате на ближайшие года?

— Прежде всего это хорошая интернациональная команда молодых людей, основным принципом коммуникации которых является взаимоуважение, терпимость, деликатность, благожелательность.

— Ждут ли дзюдо новые изменения в правилах?

— В основном дзюдоисты удовлетворены тем, что есть сейчас. В октябре у нас будет техническое совещание, на котором будут окончательно утверждены все детали и нюансы для полной адаптации спортсменов к современным правилам. И с января 2018 года будет действовать стандарт, который не изменится вплоть до Игр в Токио.

— С 2017 года IJF начала сотрудничество с международной службой новостей CNN. В чем оно заключается?

— Договор подписан на ближайшие четыре года. Мы рассчитываем за счет этого соглашения поднять имидж героев нашего вида спорта, для нас важно донести кодекс дзюдоиста всему миру.

У нас есть многолетнее соглашение с компанией Euronews и многими другими бродкастерами. Но это сотрудничество особенное. С CNN сотрудничают «Формула-1», теннис, баскетбол, бейсбол. Для нас это возможность показать дзюдо всему миру, сделать его еще более статусным, показать миру наших героев, наши проекты, страны, которые вкладывают силы в развитие дзюдо. Партнерство с CNN будет выгодно не только для нашего вида спорта, но и для всего околоспортивного сообщества.

— Каким вы видите дзюдоиста будущего?

— Я считаю, что новое поколение будет более динамичным, более определенным и решительными, а дзюдо будет еще более зрелищным, с большой семьей болельщиков, с поддержкой медиа.

Беседовала Вероника Советова.