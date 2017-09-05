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5 сентября 2017, 13:43 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

От остановки сердца умер тренер погибшего в июле борца Власко

4 сентября от остановки сердца скончался тренер по вольной борьбе Фёдор Махутов.

Он умер на сборе команды в Бурятии, которая готовилась к первенству мира среди кадетов, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Махутов был тренером погибшего в конце июле в Бурятии борца Юрия Власко. По словам спортсменов, он глубоко переживал уход своего воспитанника. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко погиб на берегу Байкала от ножевого ранения. Ему было 20 лет.
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