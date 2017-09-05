Олимпийский чемпион по дзюдо Хайбулаев еще не определился, будет ли продолжать карьеру

«Пока пауза. Я нахожусь в сборной, рядом с Эцио Гамбой (генеральный менеджер сборных России — прим. ТАСС). Помогаю ребятам, участвую в тренировочном процессе. Так что я в сборной, но пока в качестве консультанта», — сказал Хайбулаев.

На вопрос, когда он рассчитывает принять окончательное решение о продолжении карьеры, собеседник ТАСС ответил: «Пока сложно сказать. Еще есть недолеченные после Олимпиады травмы. Ситуация в подвешенном состоянии. Время покажет, прогнозировать не люблю».

Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2017 года, в котором Хайбулаев не участвовал, завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. «Многих расстроило то, что мало медалей. Но не стоит беспокоиться, так у нас всегда было, зато на Олимпиадах все по-другому. Много новых ребят, они набираются опыта, идет рабочий процесс», — отметил 33-летний дзюдоист.

В июне в программу Олимпиады в Токио были включены смешанные командные соревнования по дзюдо. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. «Положительно отношусь к тому, что ввели командные соревнования. Это еще один шанс для сборной России выиграть медаль. Состав у нас сильный, плюс подтягиваются девчонки — будем тренировать их еще активнее. Посмотрим, будет интересно», — сказал Хайбулаев.

«Олимпийский патруль» во Владивостоке

Хайбулаев принял участие в акции проекта «Олимпийский патруль», которая прошла в школе номер 82 во Владивостоке.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве. «Олимпийский патруль», являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом в рамках Восточного экономического форума, стал шагом в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября , 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.