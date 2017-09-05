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5 сентября 2017, 7:58 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев намерен выступить на Играх-2020

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо в весовой категории до 73 кг Мансур Исаев не планирует завершать карьеру и намерен выступить на Играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я не завершил карьеру, планирую выступать. Сейчас у меня была травма. Пытаюсь восстановиться и набрать хорошую форму. Думаю, что мне нужно еще полгода, чтобы вернуться к оптимальным кондициям», — сказал Исаев.

«После такого перерыва нужно много времени, поэтому сразу начинать с серьезных стартов нельзя. Думаю, для начала это будет небольшой турнир, а потом уже пойду по нарастающей», — отметил 30-летний дзюдоист.

В июне в программу Олимпиады в Токио были включены смешанные командные соревнования по дзюдо. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На вопрос, ставит ли он перед собой задачу выступить на Олимпиаде-2020, Исаев ответил: «Конечно же, ставлю. Тем более что будет дополнительный комплект медалей — в командных соревнованиях. На чемпионате мира был их тест. Это станет еще одним стимулом, у нас много сильных спортсменов, но в весовую категорию можно заявить только одного, а благодаря командным соревнованиям можно будет и двоих».

Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2017 года, в котором Исаев не участвовал, завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. «Я бы не сказал, что это неудача, все в порядке. Мы двигаемся по курсу, намеченному Эцио Гамбой (генеральный менеджер сборных России — прим. ТАСС) и старшими тренерами», — сказал Исаев.

«Олимпийский патруль» во Владивостоке

Исаев принял участие в акции проекта «Олимпийский патруль», которая прошла в школе номер 82 во Владивостоке.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве. «Олимпийский патруль», являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2017 года — первый шаг в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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