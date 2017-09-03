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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30883430/
3 сентября 2017, 18:00 | Летние: Борьба | ТАСС

Российские дзюдоисты не сумели завоевать бронзу смешанного командного турнира на ЧМ

ТАСС, 3 сентября. Сборная России не сумела завоевать бронзовые медали в смешанном командном турнире на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Конкиной (весовая категория до 57 кг), Зелимхана Оздоева (до 73 кг), Валентины Мальцевой (до 70 кг), Анны Гущиной (свыше 70 кг), Андрея Волкова (свыше 90 кг) и Михаила Игольникова (до 90 кг) со счетом 1−5 уступила команде Франции в поединке за третье место.

В финале встретятся сборные Японии и Бразилии.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.
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