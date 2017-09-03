Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турнире
БУДАПЕШТ, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Грузии в четвертьфинале смешанного командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.
Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее.
Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter