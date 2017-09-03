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3 сентября 2017, 13:25 | Летние: Борьба | ТАСС

Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турнире

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Грузии в четвертьфинале смешанного командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.

Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.
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Российские дзюдоисты выиграли у голландцев, пройдя в ¼ командного турнира ЧМ

Российские дзюдоисты выиграли у голландцев, пройдя в ¼ командного турнира ЧМ

БУДАПЕШТ, 3 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России пробилась в четвертьфинальную стадию командного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии, победив со счетом 4−2 оппонентов из Голландии.
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