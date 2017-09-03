Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турнире

Соперник российской команды по полуфиналу определится позднее.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.