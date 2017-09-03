Российские дзюдоисты выиграли у голландцев, пройдя в ¼ командного турнира ЧМ

Успеха добились Дарья Межецкая (весовая категория до 57 килограммов), Уали Куржев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг). Наталья Соколова (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг) потерпели поражения.

Россияне в схватках за выход в полуфинал будут соперничать с грузинами, победившими хорватов (результат матча — 3−3, по результативным действиям — 30−21).

Чемпионат мира проходит в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.