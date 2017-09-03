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3 сентября 2017, 12:47 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Российские дзюдоисты выиграли у голландцев, пройдя в ¼ командного турнира ЧМ

БУДАПЕШТ, 3 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России пробилась в четвертьфинальную стадию командного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии, победив со счетом 4−2 оппонентов из Голландии.

Успеха добились Дарья Межецкая (весовая категория до 57 килограммов), Уали Куржев (до 73 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг). Наталья Соколова (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг) потерпели поражения.

Россияне в схватках за выход в полуфинал будут соперничать с грузинами, победившими хорватов (результат матча — 3−3, по результативным действиям — 30−21).

Чемпионат мира проходит в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.
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БУДАПЕШТ, 3 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России по дзюдо со счетом 4−2 выиграла у соперников из Кубы в стартовом матче командного турнира и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Будапеште.
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