Россияне победили кубинцев и вышли в 1/8 финала командного турнира ЧМ по дзюдо
БУДАПЕШТ, 3 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России по дзюдо со счетом 4−2 выиграла у соперников из Кубы в стартовом матче командного турнира и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Будапеште.
Победные баллы команде принесли Анастасия Конкина (весовая категория до 57 килограммов), Михаил Игольников (до 90 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг). Зелимхан Оздоев (до 73 кг) и Валентина Мальцева (до 70 кг) потерпели неудачи.
В матче за выход в четвертьфинал россияне встретятся с голландцами.
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