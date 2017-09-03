Россияне победили кубинцев и вышли в 1/8 финала командного турнира ЧМ по дзюдо

Победные баллы команде принесли Анастасия Конкина (весовая категория до 57 килограммов), Михаил Игольников (до 90 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг) и Андрей Волков (свыше 90 кг). Зелимхан Оздоев (до 73 кг) и Валентина Мальцева (до 70 кг) потерпели неудачи.

В матче за выход в четвертьфинал россияне встретятся с голландцами.