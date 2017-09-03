Дзюдоистка Прокопенко вошла в состав сборной РФ для участия в командном турнире ЧМ
БУДАПЕШТ, 3 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Алена Прокопенко дополнительно включена в состав сборной России, которая в воскресенье примет участие в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер женской национальной команды Дмитрий Морозов.
Мировое первенство проводится с 28 августа по 3 сентября. Командные соревнования впервые пройдут в новом формате, как и на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В состав каждой сборной входят по шесть спортсменов, которые проведут схватки в трех мужских и трех женских весовых категориях. Россияне в первом матче встретятся с кубинцами.
«Алена Прокопенко сегодня выступит в командном турнире, — сказал Морозов. — Потому что в весовой категории до 70 килограммов у нас была заявлена только одна спортсменка. И мы не можем рисковать. Результат жеребьевки для чемпионата мира вполне нормальный, порой бывает и хуже».
Ранее в состав команды были включены Анастасия Конкина, Дарья Межецкая (обе — до 57 кг), Валентина Мальцева (до 70 кг), Анна Гущина и Наталия Соколова (обе — свыше 70 кг).
Россияне в случае победы над кубинцами в 1/8 финала встретятся с голландцами и если пробьются в четвертьфинал, то оспорят путевку в полуфинал с победителем матча между командами Грузии и Хорватии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter