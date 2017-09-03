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3 сентября 2017, 11:28 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Дзюдоистка Прокопенко вошла в состав сборной РФ для участия в командном турнире ЧМ

БУДАПЕШТ, 3 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Алена Прокопенко дополнительно включена в состав сборной России, которая в воскресенье примет участие в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер женской национальной команды Дмитрий Морозов.

Мировое первенство проводится с 28 августа по 3 сентября. Командные соревнования впервые пройдут в новом формате, как и на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В состав каждой сборной входят по шесть спортсменов, которые проведут схватки в трех мужских и трех женских весовых категориях. Россияне в первом матче встретятся с кубинцами.

«Алена Прокопенко сегодня выступит в командном турнире, — сказал Морозов. — Потому что в весовой категории до 70 килограммов у нас была заявлена только одна спортсменка. И мы не можем рисковать. Результат жеребьевки для чемпионата мира вполне нормальный, порой бывает и хуже».

Ранее в состав команды были включены Анастасия Конкина, Дарья Межецкая (обе — до 57 кг), Валентина Мальцева (до 70 кг), Анна Гущина и Наталия Соколова (обе — свыше 70 кг).

Россияне в случае победы над кубинцами в 1/8 финала встретятся с голландцами и если пробьются в четвертьфинал, то оспорят путевку в полуфинал с победителем матча между командами Грузии и Хорватии.
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