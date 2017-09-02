Россиянин Кирилл Денисов проведет схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Венгрии

Денисов, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, нанес поражение соотечественнику Казбеку Занкишиеву и проведет встречу за третье место с одним из неудачников полуфиналов.

Турнир в Будапеште проходит с 28 августа по 3 сентября.