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2 сентября 2017, 17:36 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянин Кирилл Денисов проведет схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Венгрии

БУДАПЕШТ, 2 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский дзюдоист Кирилл Денисов победил в поединке утешительного турнира и поспорит за бронзовую награду на чемпионате мира, проходящем в столице Венгрии.

Денисов, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, нанес поражение соотечественнику Казбеку Занкишиеву и проведет встречу за третье место с одним из неудачников полуфиналов.

Турнир в Будапеште проходит с 28 августа по 3 сентября.
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Новости Борьбы

Российские дзюдоисты Денисов и Занкишиев сохраняют шансы на бронзу ЧМ в Венгрии

Российские дзюдоисты Денисов и Занкишиев сохраняют шансы на бронзу ЧМ в Венгрии

БУДАПЕШТ, 2 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсмены сборной России по дзюдо Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (оба — весовая категория до 100 килограммов) потерпели неудачи в четвертьфиналах и продолжат борьбу за бронзовые медали проходящего в столице Венгрии чемпионата мира.
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