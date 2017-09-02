Россиянин Кирилл Денисов проведет схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Венгрии
БУДАПЕШТ, 2 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский дзюдоист Кирилл Денисов победил в поединке утешительного турнира и поспорит за бронзовую награду на чемпионате мира, проходящем в столице Венгрии.
Денисов, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, нанес поражение соотечественнику Казбеку Занкишиеву и проведет встречу за третье место с одним из неудачников полуфиналов.
Турнир в Будапеште проходит с 28 августа по 3 сентября.
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