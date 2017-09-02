Российские дзюдоисты Денисов и Занкишиев сохраняют шансы на бронзу ЧМ в Венгрии
БУДАПЕШТ, 2 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсмены сборной России по дзюдо Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (оба — весовая категория до 100 килограммов) потерпели неудачи в четвертьфиналах и продолжат борьбу за бронзовые медали проходящего в столице Венгрии чемпионата мира.
Соревнование проводится с 28 августа по 3 сентября. В субботу будут разыграны комплекты наград в весовых категориях до 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также свыше 78 кг у женщин.
Денисов победил шведа Йоакима Дварби и венгра Залана Огата, но в четвертьфинале уступил грузину Варламу Липартелиани.
Занкишиев нанес поражение чемпиону мира 2015 года и бронзовому призеру Олимпиады-2016 японцу Рюносукэ Хаге, а также кубинцу Энди Гранде, но в схватке за выход в полуфинал проиграл азербайджанцу Эльхану Маммадову.
Ксения Чибисова (свыше 78 кг) в первом поединке выиграла у индианки Тулики Маан, но во встрече за выход в четвертьфинал проиграла японке Саре Асашине.
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