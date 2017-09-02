Российские дзюдоисты Денисов и Занкишиев сохраняют шансы на бронзу ЧМ в Венгрии

Соревнование проводится с 28 августа по 3 сентября. В субботу будут разыграны комплекты наград в весовых категориях до 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также свыше 78 кг у женщин.

Денисов победил шведа Йоакима Дварби и венгра Залана Огата, но в четвертьфинале уступил грузину Варламу Липартелиани.

Занкишиев нанес поражение чемпиону мира 2015 года и бронзовому призеру Олимпиады-2016 японцу Рюносукэ Хаге, а также кубинцу Энди Гранде, но в схватке за выход в полуфинал проиграл азербайджанцу Эльхану Маммадову.

Ксения Чибисова (свыше 78 кг) в первом поединке выиграла у индианки Тулики Маан, но во встрече за выход в четвертьфинал проиграла японке Саре Асашине.