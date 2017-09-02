Чибисова проиграла в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в весе до 78 кг
Россиянка Ксения Чибисова в первом раунде соревнований в весовой категории до 78 кг на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) победила Тулику Маан из Индии, а в 1/8 финала уступила японке Саре Асаине.
Таким образом, Ксения потеряла шансы на награды планетарного форума.
Пока в активе сборной России по дзюдо на нынешнем чемпионате мира серебро Михаила Пуляева (до 66 кг), а также бронзовые награды Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Хасана Халмурзаева (до 81 кг). Соревнования завершатся в завтра, 3 сентября.
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