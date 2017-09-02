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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30876579/
2 сентября 2017, 13:54 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Чибисова проиграла в 1/8 финала ЧМ по дзюдо в весе до 78 кг

Россиянка Ксения Чибисова в первом раунде соревнований в весовой категории до 78 кг на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) победила Тулику Маан из Индии, а в 1/8 финала уступила японке Саре Асаине.

Таким образом, Ксения потеряла шансы на награды планетарного форума.

Пока в активе сборной России по дзюдо на нынешнем чемпионате мира серебро Михаила Пуляева (до 66 кг), а также бронзовые награды Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Хасана Халмурзаева (до 81 кг). Соревнования завершатся в завтра, 3 сентября.
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Новости Борьбы

Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки

Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки

БУДАПЕШТ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 2016 года по дзюдо в весовой категории до 81 кг Хасан Халмурзаев, завоевавший бронзовую медаль на своем первом чемпионате мира, рад награде, поскольку добыл ее с травмой руки. Об этом он рассказал журналистам.
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