Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки

Халмурзаев в поединке за бронзу одержал победу над монголом Отгонбаатаром Ууганбаатаром.

«Конечно, я настраивался на золото, ведь это мой первый чемпионат мира, а его всегда особенно хотят выиграть. Но судьба распорядилась так, что я получил травму левой руки в четвертьфинале с узбеком Давлатом Бобоновым, — рассказал 23-летний Халмурзаев. — В дзюдо основная работа идет на захватах, а рука опухла так, что я даже кулак сжать не мог, и все это сказалось на исходе решающего поединка за выход в финал с соперником из Германии. Произошедшее будет для меня хорошим уроком, впереди будет еще не один чемпионат мира».

Счет встреч россиянина и немца Александера Вежечака, лишившего россиянина шанса на золото чемпионата мира, до турнира в Будапеште был 2−0 в пользу россиянина.

«Мы дважды с ним боролись, дважды я у него выигрывал и знал, что делать сегодня. Но без захвата моим задумкам не суждено было воплотиться. Ничего, это не последняя наша встреча, а ему могу сказать только — молодец, шел к своей победе, бился, — отметил дзюдоист. — И не стоит говорить, что ему легкий жребий достался, мы в одной подгруппе выступали, я знаю, что это не так».

«Гамба все понимает»

Халмурзаев отметил, что генеральный менеджер сборной Эцио Гамба рассчитывал на его победу. «Конечно, у него в планах была моя победа, — рассказал он. — После турнира он меня поздравил и сказал: “Бронза есть бронза, так сложилось”. Он как психолог и тренер все понимает», — сказал дзюдоист.

По его наблюдениям, победителям Олимпийских игр на чемпионате мира в Будапеште пока не везет. «Все пока без медалей, посмотрите на результаты, — отметил он. — После Игр выступать непросто, и у каждого на то своя причина».

В пятницу на чемпионате мира впервые в карьере выступит брат спортсмена Хусен Халмурзаев.

«Я волнуюсь за него, ведь для него это первый чемпионат мира в карьере, как и для меня. Вот только у меня за плечами опыт Олимпиады. Мы все ждем от него золота, а он знает, что делать — он стремится к результату, готовится, — рассказал спортсмен. — Буду рад, если он улучшит мой результат».

Халмурзаев отметил, что в республике Ингушетия, уроженцем которой он является, теперь есть чемпион Олимпийских игр, но пока не хватает чемпионов мира. «Я хотел выиграть медаль и для всей нашей страны, и для нашей республики. Чемпионов мира у нас пока нет, поэтому надеюсь, что брату это удастся, — сказал дзюдоист. — Если соберется как надо, все будет хорошо — нужно спокойно выходить и делать свою работу, а он это умеет хорошо и в плане техники, и в плане тактики».

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.