Немецкий дзюдоист Вечерзак победил в весе до 81 кг на чемпионате мира в Будапеште

В финале Вечерзак оказался сильнее итальянца Маттео Маркончини. Бронзовыми призерами в этой категории стали россиянин Хасан Халмурзаев и иранец Саид Моллаеи.

Еще один представитель России Алан Хубецов в стартовой встрече выиграл у ивуарийца Чейка Абрахамса Фаузи Дабонне, но во второй уступил Вечерзаку.

В весе до 63 кг у женщин первенствовала француженка Кларисс Агбеньену, которая в финале одолела словенку Тину Трстеняк. Бронзовые медали досталась польке Агате Оздобе и Мунгунчимег Балдорж из Монголии.

Россиянка Дарья Давыдова в первом поединке взяла верх над американкой Ханной Мартин, а во втором уступила немке Мартине Трайдос. Ещё одна россиянка Екатерина Валькова в первой же схватке потерпела неудачу, проиграв израильтянке Инбаль Шемеш.