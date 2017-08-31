Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30860212/
31 августа 2017, 19:33 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Немецкий дзюдоист Вечерзак победил в весе до 81 кг на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 31 авг — Р-Спорт. Немецкий дзюдоист Александр Вечерзак завоевал золотую медаль в соревнованиях в весовой категории до 81 килограмма на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

В финале Вечерзак оказался сильнее итальянца Маттео Маркончини. Бронзовыми призерами в этой категории стали россиянин Хасан Халмурзаев и иранец Саид Моллаеи.

Еще один представитель России Алан Хубецов в стартовой встрече выиграл у ивуарийца Чейка Абрахамса Фаузи Дабонне, но во второй уступил Вечерзаку.

В весе до 63 кг у женщин первенствовала француженка Кларисс Агбеньену, которая в финале одолела словенку Тину Трстеняк. Бронзовые медали досталась польке Агате Оздобе и Мунгунчимег Балдорж из Монголии.

Россиянка Дарья Давыдова в первом поединке взяла верх над американкой Ханной Мартин, а во втором уступила немке Мартине Трайдос. Ещё одна россиянка Екатерина Валькова в первой же схватке потерпела неудачу, проиграв израильтянке Инбаль Шемеш.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко