Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30859688/
31 августа 2017, 18:48 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянин Хасан Халмурзаев завоевал бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 81 кг

БУДАПЕШТ, 31 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Венгрии в весовой категории до 81 килограмма.

Олимпийский чемпион 2016 года Халмурзаев в схватке за бронзовую медаль нанес поражение монголу Ууганбаатару Отгонбаатару.

В четверг спортсмены определяют победителей и призеров турнира в двух весовых категориях — до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко