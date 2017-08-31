Россиянин Хасан Халмурзаев завоевал бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 81 кг

Олимпийский чемпион 2016 года Халмурзаев в схватке за бронзовую медаль нанес поражение монголу Ууганбаатару Отгонбаатару.

В четверг спортсмены определяют победителей и призеров турнира в двух весовых категориях — до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин.