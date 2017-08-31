Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кг

Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира. Также в ее активе два серебра мировых первенств и серебро Олимпийских игр 2016 года. Также француженка является двукратной чемпионкой Европы.

Бронзовыми медалистками в весе до 63 кг стали полька Агата Оздоба и Балдор Мунгунчимег из Монголии.

Россиянка Дарья Давыдова проиграла в третьем раунде немке Мартине Трайдос.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.