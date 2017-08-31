Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30859685/
31 августа 2017, 18:44 | Летние: Борьба | ТАСС

Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кг

ТАСС, 31 августа. Француженка Кларисс Агбеньену одержала победу над словенкой Тина Трстеняк в финале чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 63 кг. Чемпионат мира проходит в Будапеште.

Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира. Также в ее активе два серебра мировых первенств и серебро Олимпийских игр 2016 года. Также француженка является двукратной чемпионкой Европы.

Бронзовыми медалистками в весе до 63 кг стали полька Агата Оздоба и Балдор Мунгунчимег из Монголии.

Россиянка Дарья Давыдова проиграла в третьем раунде немке Мартине Трайдос.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости

Ганус: РУСАДА должно возвратить российских спортсменов на международные соревнования

Глава ОКР Жуков надеется, что российские спортсмены хорошо подготовятся к ОИ-2018

Сборная Японии обыграла команду Австралии и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболу

От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубами