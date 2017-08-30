Россиянин Денис Ярцев сохраняет шансы на бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг

Соревнование проводится с 28 августа по 3 сентября в Будапеште. В среду спортсмены разыграют комплекты наград в весовых категориях до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Ярцев победил шведа Томми Макиаса, американца Николаса Делпополо и португальца Хорхе Фернандеcа, но в схватке за выход в полуфинал уступил азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. В случае победы в поединке утешительного турнира россиянин проведет встречу за бронзовую награду.

Ирина Заблудина (до 57 кг) в стартовой схватке выиграла у спортсменки из Киргизии Ксении Бельдягиной, но во второй уступила британке Некоде Смит-Дэвис.

Муса Могушков (до 73 кг) в дополнительном периоде потерпел неудачу во встрече первого круга с французом Пьером Дюпра.