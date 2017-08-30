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30 августа 2017, 15:10 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянин Денис Ярцев сохраняет шансы на бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг

БУДАПЕШТ, 30 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский дзюдоист Денис Ярцев потерпел поражение в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 73 килограммов и продолжит борьбу за бронзовую медаль проходящего в столице Венгрии чемпионата мира.

Соревнование проводится с 28 августа по 3 сентября в Будапеште. В среду спортсмены разыграют комплекты наград в весовых категориях до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.

Ярцев победил шведа Томми Макиаса, американца Николаса Делпополо и португальца Хорхе Фернандеcа, но в схватке за выход в полуфинал уступил азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. В случае победы в поединке утешительного турнира россиянин проведет встречу за бронзовую награду.

Ирина Заблудина (до 57 кг) в стартовой схватке выиграла у спортсменки из Киргизии Ксении Бельдягиной, но во второй уступила британке Некоде Смит-Дэвис.

Муса Могушков (до 73 кг) в дополнительном периоде потерпел неудачу во встрече первого круга с французом Пьером Дюпра.
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